​Умер советский детский писатель Анатолий Алексин

Анатолий Алексин, советский писатель книг для детей и юношества, умер накануне на 93-м году жизни в Люксембурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на страницу в Facebook российского журналиста и писателя Дмитрия Лиханова. «Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин, — написал он. — Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год».

Настоящее имя писателя — Анатолий Гоберман. Он родился 3 августа 1924 года в Москве, прославился повестями для юношества, первый сборник которых, «Тридцать один день», вышел в 1950 году. С 1993 года он жил в Израиле, с 2011-го — в Люксембурге.