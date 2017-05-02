​В России с 1 июля появятся электронные больничные

Российский президент Владимир Путин уравнял в правах бумажные и электронные больничные: закон, который разрешает россиянам использовать электронные листки временной нетрудоспособности, опубликован на портале правовой информации. Впрочем, от бумаг целиком пока не откажутся: на использование именно электронной версии, сформированной в автоматизированной информационной системе, требуется письменное согласие пациента.

Закон начнет действовать с 1 июля этого года.