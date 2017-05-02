​Путин и Меркель сегодня обсудят терроризм и минские договоренности

Очередной разговор на тему минских соглашений по ситуации на Украине пройдет сегодня в Сочи: беседовать будут российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Бизнес Online. Попутно также обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ангела Меркель прибывает в Россию после двухлетнего перерыва: напомним, что ее приглашал Владимир Путин в марте, когда встречался с главой МИД ГерманииЗигмаромГабриэлем. Формальным поводом для визита стала подготовка к саммиту «большой двадцатки»: он пройдет в Германии в июле.