​Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном: об этом он заявил в интервью Bloomberg. «Если бы для меня было уместно встретиться с ним, для меня, конечно, было бы честью это сделать. Но я бы это сделал», — приводит перевод его слов polit.ru.

Трамп особо отметил, что большинство его коллег — мировых лидеров — не осмелились бы признаться в готовности к встрече с руководителем КНДР.

Интересно, что в администрации Белого дома подобные заявления не считают значимыми: по словам главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, прямые переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына маловероятны.