​Владимир Путин переведет бюджетников на карты «Мир»

Бюджетников в России начнут переводить на карты платежной системы «Мир», передают «Ведомости»: соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь банки будут обязаны использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Это, в том числе, выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий.

Особо подчеркивается, что пенсионерам обслуживание карт не будет стоить ничего.

Карты начнут выдавать с 1 июля этого года всем гражданам, которые обратятся за открытием нового банковского счета для получения выплат из бюджета. Все граждане должны будут получить такие карты до 1 июля 2018 года, пенсионеры — до 1 июля 2020 года.