​Половина россиян высказываются за продолжение президентства Владимира Путина

В марте 2018 года действующий президент России Владимир Путин на выборах главы государства получит серьезную поддержку избирателей при высокой явке, заявляют в «Левада-центре»: 48 процентов респондентов отметили, что проголосовали бы за лидера. Данные приводит «Коммерсантъ».

Соперники Владимира Путина находятся в рамках статистической погрешности: так, извечные участники выборов Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский могут похвастаться тремя процентами поддержки каждый, министр обороны Сергей Шойгу показывает поддержку одного процента россиян, у лидера оппозиции Алексея Навального — тоже один процент.

19 процентов россиян, судя по опросу, не определились со своими политическими предпочтениями, десять процентов вообще не уверены, пойдут ли на выборы, 13 процентов уже точно знают: не пойдут. Однако, независимо от намерений, 64 процента всех респондентов заявили, что желают переизбрания Путина, и только 22 процента говорят о необходимости сменяемости власти.