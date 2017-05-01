Сургутские депутаты объяснили, зачем нужна молодежная палата при думе города

В Сургуте будет создана молодежная палата при думе города. «Палата – это не только возможность для молодежи участвовать в жизни города, но и отличный трамплин для дальнейшей общественной и политической деятельности. Инициатива по созданию принадлежит депутатам думы, мы будем оказывать полную поддержку молодежной палаты и тесно взаимодействовать с ее участниками», - рассказал siapress.ru Артем Кириленко.

По словам автора инициативы Дмитрия Пахотина, участие в новом выборном органе позволит активной части студенчества решать задачи не только в рамках своего учебного заведения, но и в масштабах всего города. Вторил ему и Алексей Кучин, который рассказал о своем опыте участия в молодежном самоуправлении:

«Я – пример того, как должна работать система молодежного самоуправления. В свое время начинал в студсовете СурГУ, после этого много занимался общественной деятельностью. Если у человека есть желание участвовать в самоуправлении, решением общественно значимых проблем, он в любом случае своего добьется».

Напомним, что молодежный парламентаризм в Югре – давняя традиция, поддержанная высшим руководством региона. Уже не первый созыв действует молодежная палата при думе округа, и ее инициативы рассматриваются как руководством думы, так и правительством Югры. Все подобные инициативы поддерживаются, в том числе, и региональной программой по развитию гражданского общества до 2020 года.