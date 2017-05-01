В летних лагерях Югры отдохнут больше 50 тысяч детей. Сейчас для их оздоровления набирают медработников

В летних оздоровительных лагерях, которые будут работать в Югре в этом году, планируют направить почти 520 медицинских работников: 62 врача, 219 фельдшеров, 239 медицинских сестер. Это больше, чем в 2016-м году, когда с детьми работали 428 медиков. Сейчас медицинские работники проходят специальную подготовку, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Как сообщалось ранее, эти летом в округе будут работать 567 организаций, в которых смогут отдохнуть и укрепить здоровье 51470 ребят. Из них 482 лагеря – дневного пребывания, в том числе восемь православных, 55 палаточных лагерей, 21 лагерь, в которых дети смогут не только отдохнуть, но и поработать, а также семь загородных оздоровительных лагерей.

В настоящее время муниципалитеты ведут работу по аттестации должностных лиц, подготовке и заключению договоров на обработку территорий зон отдыха и прилегающих к ним от клещей, грызунов и комаров, на поставку продуктов питания.

Напомним, что в регионе действует программа по развитию здравоохранения сроком до 2020 года. На 2017 год приходится пик ее финансирования – 80,6 млрд рублей (в дальнейшем ежегодный объем будет варьироваться от 72 до 79 млрд). Это объяснимо – ведь 2017 год объявлен Годом здоровья в нашем округе, в связи с чем Югра наполнена множеством тематических мероприятий.