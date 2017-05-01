​Окружные депутаты планируют переселить сургутскую спецшколу в Нялино

Сотрудников и учеников сургутской спецшколы могут переселить в село Нялинское — здание, где сейчас размещена кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза И.З. Безноскова. Кадетов же, напротив, планируют переселить в Сургут.

С таким предложением в депутатам окружной думы обратилась уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова. «Школа-интернат находится в селе. Ее ученики, кадеты, не имеют возможности посещать театры, ходить на концерты именитых исполнителей и артистов. Их культурная да и спортивная жизнь достаточно однообразна. Переезд кадетов в Сургут дал бы им больше возможностей для духовного и физического развития», – пояснил ugra-news.ru окружной парламентарий Александр Сальников.