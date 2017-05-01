​В Ханты-Мансийске состоится концерт «Вальс фронтовых подруг»

В среду, 3 мая, в КТЦ «Югра-Классик» Ханты-Мансийска состоится концерт «Вальс фронтовых подруг». Ансамбль русской песни «Млада» представит самые известные и любимые произведения военных лет

«В концерте «Вальс фронтовых подруг» пронесутся картины событий войны и героизма русского народа. Зрители смогут окунуться в атмосферу военных лет, - рассказали в пресс-службе концертно-театрального центра. - Прозвучат песни мирной и военной жизни: всем известные шлягеры, так и менее известные, но от этого не менее трогательные песни. Также в концерте прозвучат строки из дневников и отрывки писем из архивов военных лет».