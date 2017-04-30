​В Югре продолжается подготовка к школьной олимпиаде по финансовой грамотности

В Югре продолжается подготовка к олимпиаде о финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся 9-11 классов всех общеобразовательных организаций региона. Как сообщал siapress.ru ранее, она состоится 17 мая. Принять участие в олимпиаде на общих основания могут также обучающиеся классов младше девятого.

Регистрация участников ведется на сайте олимпиады. Заполнить предлагаемую форму нужно в период с 11 до 16 мая 2017 года. Методические материалы по выполнению олимпиадных заданий будут размещены 10 мая 2017 года на сайтах олимпиады (www.iro86.ru, раздел «Олимпиады», www.do.hmao.pro, раздел «Олимпиады»).

Учащимся предстоит выполнить два блока заданий. Победители и призеры будут награждены электронными грамотами, которые будут размещены на сайте АУ «Институт развития образования» (www.iro86.ru) в разделе «Олимпиады».

Итоговая таблица и список победителей будут опубликованы не позднее чем через 12 дней после проведения олимпиады на официальных сайтах Департамента образования и молодежи Югры (www.doinhmao.ru) и АУ «Институт развития образования» (www.iro86.ru).