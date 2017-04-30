​В Сургуте девять НКО получили гранты на реализацию общественно значимых проектов

В Сургуте девять некоммерческих организаций, реализующих общественно значимые инициативы, получили гранты в сумме от 50 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Заявки подавали 37 НКО, лучших отбирала экспертная комиссия.

Как сообщает «СургутИнформТВ», проект «А мы родом из детства» студии «Нескучающие ручки», которая оказывает помощь инвалидам, получил грант 120 тысяч рублей. Грант в размере 50 тысяч рублей получил проект «50 поэтических лет Сургута» городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность», а проект по организации 4 игр плей-офф БК «Университет-Югра» заработал 28 тысяч рублей. В области развития межнационального сотрудничества гранты получили сразу пять проектов. На издание книги «Югра — наш общий дом. Семейный альбом Сургута» и фильм «Хроники «Соцветия» региональной общественной организации «Общество русской культуры» выделено 1,2 миллиона рублей. На проведение юбилейного фестиваля «Соцветие» «Чувашский Национально-Культурный Центр города Сургута «Туслах» получил 168 тысяч рублей. «Национально-культурная автономия татар города Сургута» стала обладателем 400 тысяч рублей, которые потратят на организацию общегородского праздника «Сабантуй», а на проведение городской спартакиады национально-культурных объединений общественной организации Югры «Федерация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» выделено 100 тысяч рублей. Проект «Правила Сургутянина» автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» получил 202 тысячи рублей. Проект «Знать и помнить» региональной общественной организации «Союз поисковых формирований округа «Долг и память Югры» признан лучшим в направлении «Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации» и получил грант в размере 32 тысячи рублей.