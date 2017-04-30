16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9838   EUR  62,0440  

​В Сургуте девять НКО получили гранты на реализацию общественно значимых проектов

В Сургуте девять некоммерческих организаций, реализующих общественно значимые инициативы, получили гранты в сумме от 50 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Заявки подавали 37 НКО, лучших отбирала экспертная комиссия.

Как сообщает «СургутИнформТВ», проект «А мы родом из детства» студии «Нескучающие ручки», которая оказывает помощь инвалидам, получил грант 120 тысяч рублей. Грант в размере 50 тысяч рублей получил проект «50 поэтических лет Сургута» городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность», а проект по организации 4 игр плей-офф БК «Университет-Югра» заработал 28 тысяч рублей. В области развития межнационального сотрудничества гранты получили сразу пять проектов. На издание книги «Югра — наш общий дом. Семейный альбом Сургута» и фильм «Хроники «Соцветия» региональной общественной организации «Общество русской культуры» выделено 1,2 миллиона рублей. На проведение юбилейного фестиваля «Соцветие» «Чувашский Национально-Культурный Центр города Сургута «Туслах» получил 168 тысяч рублей. «Национально-культурная автономия татар города Сургута» стала обладателем 400 тысяч рублей, которые потратят на организацию общегородского праздника «Сабантуй», а на проведение городской спартакиады национально-культурных объединений общественной организации Югры «Федерация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» выделено 100 тысяч рублей. Проект «Правила Сургутянина» автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» получил 202 тысячи рублей. Проект «Знать и помнить» региональной общественной организации «Союз поисковых формирований округа «Долг и память Югры» признан лучшим в направлении «Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации» и получил грант в размере 32 тысячи рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:17, просмотров: 74, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году

​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году
Лилия Сулейманова 29 апреля в 18:52
584 0
​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора

​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора
Хороших новостей в Сургуте всё-таки больше
Олег Владимиров 29 апреля в 14:30
511 3
​Истинная пятая колонна в Сургуте

​Истинная пятая колонна в Сургуте
И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности, своей рукой подобралась к горлу семей, имеющих много детей.
Альберт Леонов, читатель siapress.ru 29 апреля в 13:13
2002 15
​Фильм «Тобол» привлечет в регион тысячи туристов

​Фильм «Тобол» привлечет в регион тысячи туристов
Благодаря съемкам фильма в Тобольске появится новый туристический объект
Никита Шаганенко 28 апреля в 18:18
387 2
Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Мало того, что администрация города не уделяет никакого внимания и не поддерживает никакие инициативы ветеранской общественности, так теперь еще и льготы урезают.
Эдуард Логинов, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 28 апреля в 17:14
888 11
​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км

​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км
Присоединиться к акции могут все желающие
Никита Шаганенко 28 апреля в 14:13
298 0
Анастасия Семихатских

​Под ноги смотри
Территория вокруг ТЦ «Альфа» — очередной пример полной бесконтрольности ларечного бизнеса в Сургуте
Анастасия Семихатских 28 апреля в 12:38
558 2
​Сургут снова прыгнул выше головы

​Сургут снова прыгнул выше головы
Волейбольный клуб «Газпром-Югра» в очередной раз спутал карты букмекерам, выйдя победителем из трехматчевого противостояния с кемеровским «Кузбассом».
Олег Владимиров 28 апреля в 08:39
711 0
У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы

У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы
В округе широко развита мера поддержки для разных категорий граждан
Ирина Соколова, начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району 27 апреля в 17:47
1056 20
Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут

Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут
Да, мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет в измененном порядке. Не донесли. Поэтому они собираются на митинг
Александр Пелевин, заместитель главы города 27 апреля в 17:37
867 4
Высвобожденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях

Высвобожденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях
Это не первые изменения, которые коснулись льгот для детей. Так в 2014 году уже были исключены такие категории, как дети, имеющие проблемы в развитии речи.
Анна Томазова, замдиректора департамента образования Сургута 27 апреля в 17:27
700 4
​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА

​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru недовольна качеством сургутских автомагистралей
Редакция СИА-ПРЕСС 27 апреля в 15:04
458 0
​Что общего у Сургута и Венеции

​Что общего у Сургута и Венеции
Каждую весну окрестности оглашают не романтичные баркаролы гондольеров, а краткие, но чёткие возгласы горожан замочивших ноги в «гранд-канале»...
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 27 апреля в 12:28
580 10
​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах

​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах
Никита Шаганенко 26 апреля в 19:34
465 0
Лилия Сулейманова

​Прогресс во вред
Как быстро выснилось, Почта России начала вводить электронную очередь в некоторых своих отделениях. В Сургуте таких, если не ошибаюсь, десять.
Лилия Сулейманова 26 апреля в 14:19
903 6
​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА

​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru считает, что размещение знака «Ш» на стекле автомобиля никак не повлияет на безопасность движения
Редакция СИА-ПРЕСС 26 апреля в 12:12
668 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика