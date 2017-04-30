​Марин Ле Пен пообещала французам вернуть национальную валюту

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала своим избирателям вернуть французскую национальную валюту в случае победы на выборах, передает «Эхо Москвы». Евро мертв, заявила она, а мертвая валюта — бремя для страны. Слова ее приводит газета Le Parisien. Это не значит, что евро уйдет: по ее мнению, эта валюта не будет связана с ежедневными покупками населения, «ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей».

Напомним, что глава партии «Национальный фронт» уже прошла первый этап выборов — второй назначен на 7 мая.