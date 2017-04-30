​Глава МЧС потребовал контролировать места майского отдыха россиян

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о необходимости взять на контроль все места отдыха россиян на майских праздниках, сообщает ТАСС.

«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу, — цитирует агентство министра, который выступил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. — Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров».

«У нас люди очень творческие», — объяснил он такую заботу, отметив, что в дни праздников возрастают риски пожаров и прочих ЧП.