​Виталий Мутко объявил о готовности России к Кубку конфедераций

Россия полностью готова к проведению Кубка конфедераций — 2017, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко.

«Россия абсолютно готова, готовы стадионы, инфраструктура размещения, идет активная фаза реализации билетов, в городах проведения турнира открыты билетные центры, я уверен, что этот праздник футбола подарит много удовольствия болельщикам», — приводит слова Мутко агентство «Интерфакс». Чиновник также выразил уверенность, что гости турнира увидят «открытую и свободную Россию», а сами соревнования пройдут на самом высоком уровне.

Напомним, что футбольные матчи Кубка пройдут в стране с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Российской собрной предстоит встретиться с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.