Коммерсантъ: Путин и Порошенко общаются по телефону

Президенты России и Украины, несмотря на жесткие публичные высказывания в адрес друг друга, тем не менее, общаются по телефону: это стало известно газете «Коммерсантъ» от собственных источников. Так, последний разговор прошел в первой половине апреля — лидеры двух стран около 20 минут обсуждали ситуацию в Донбассе. Разговор состоялся по инициативе Петра Порошенко, отмечают источники издания в Москве, беседа велась в «уважительном корректном ключе», причем, по словам собеседника «Коммерсанта», «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей».

Судя по всему, пока что иронией и шутками все и ограничивается: ни о каких договоренностях по итогам переговоров не сообщается, однако стороны продвинулись в некоторых «гуманитарных аспектах» — по словам источников газеты в Киеве, речь шла «об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик».

Подобные переговоры не афишируются, поскольку Киев не желает давать противникам Петра Порошенко поводов для обвинения в «непатриотичном поведении»: напомним, что публично лидер Украины называет Россию страной-агрессором. Между тем, с начала года прошло уже четыре телефонных беседы между Порошенко и Путиным.