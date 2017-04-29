​Медведев поручил чиновникам снизить цены на контрацептивы

Презервативы и другие контрацептивы в России, возможно, вскоре станут дешевле: правительство дало поручение Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минпромторгу продумать снижение ценовых барьеров, сообщает RNS. О поручении говорится в стратегии борьбы с ВИЧ, которую подписал накануне премьер Дмитрий Медведев. В частности, там говориться, что борьба с заболеваемостью должна решаться в том числе и за счет повышения доступности контрацептивов, а также «оценки конкуренции на товарном рынке».

Поручение Медведева должно быть исполнено к третьему кварталу этого года.