​Лучшие педагоги Югры 2017 года получили награды из рук губернатора

В Нижневартовске накануне вечером назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года». За победу боролись 46 педагогов из 17 городов и районов округа.

Как рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры, состязание лучших педагогов продолжалось пять дней. Конкурсные мероприятия оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих вузов округа, социальные предприниматели, бизнес-тренеры, представители общественных организаций, победители конкурса прошлых лет. Традиционно на конкурсе работало и детское жюри – это школьники и студенты, имеющие высокие достижения в учебе и общественной деятельности.

Победителей конкурса лично поздравила губернатор Югры Наталья Комарова. В завершение церемонии глава региона поблагодарила педагогов за труд: «Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш духовный, творческий, многогранный труд, за служение Югре!».

По результатам конкурса «Учителем года» признан преподаватель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (г. Нефтеюганск) Владимир Стригин. Победителем в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» стала воспитатель МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Улыбка» (г. Лянтор) Инесса Мурзина. В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержала преподаватель учебного предмета «Хор» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» Светлана Молокова, лучшим педагогом-психологом года признана педагог-психолог МБОУ «Средняя школа №19» (г. Нижневартовск) Марина Коротеева. В номинации «Учитель родного языка и литературы» лучшей стала педагог дополнительного образования МБДОУ детского сада «Оленёнок» (с. Саранпауль, Березовский район) Ольга Лелятова.

Ежегодный конкурс «Педагог года» проводится в Югре с 1996 года в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта на территории автономного округа.