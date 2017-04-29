​«Ъ» узнал о тайном телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко

Несмотря на то, что на официальном уровне лидеры России и Украины обмениваются жесткими обвинениями, Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве.

В последний раз, по данным издания, главы государств общались в первой половине апреля. Разговор был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны. Источник в Москве рассказал, что разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей пояснил собеседник издания.

Отмечается также, что ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов».