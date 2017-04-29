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​Законопроект о курортном сборе одобрен правительством

Правительство РФ одобрило экспериментальное введение платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Эксперимент продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. За этот период предполагается апробировать различные механизмы курортного сбора и сделать это с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов. После завершения эксперимента будет принято решение о введении сбора на постоянной основе на всей территории России — или об отказе от его введения, подчеркивает ведомство.

Законопроектом определен максимальный уровень сбора — 100 рублей в день. Регионы сами решат вводить его или нет. Также документом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Не будут уплачивать курортный сбор граждане, проживающие на территории, где проводится эксперимент.

Средства будут направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 92, комментариев: 0


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