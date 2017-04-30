​Жителей Урая приглашают присоединится к акции по сбору информации для электронной Книги Памяти «Бессмертный полк России»

Многофункциональный центр Урая «Мои документы» предлагает горожанам присоединиться к акции по сбору информации для электронной Книги Памяти «Бессмертный полк России». В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в МФЦ собирают документы и фотографии героев ВОВ.

«Для этого необходимо прийти в МФЦ с фотографиями, документами, подтверждающими участие ваших родных в Великой Отечественной войне, письмами, автобиографией и воспоминаниями о подвигах своих близких, прошедших войну. Сотрудники центра бережно отсканируют все документы и помогут разместить их в электронной Книги Памяти «Бессмертный полк России»», - отметили специалисты центра.