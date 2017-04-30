​Александр Сидоров рассказал о готовящихся поправках в закон о капремонте

Депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в федеральный закон о капремонте. Они коснутся размера взносов, устанавливаемых в регионах, перевода взносов на спецсчет, а также обяжут государство отремонтировать дома, которые уже нуждались в ремонте до вступления в силу закона о капремонте. Об этом рассказал ugra-news.ru депутат Государственной Думы РФ Александр Сидоров.

Он отметил, что сейчас большой разброс между регионами по взносам в Фонд капитального ремонта. «От 3,5 рубля в Петербурге до 18 рублей в Москве за квадратный метр. В Петербурге это популистский тариф. Сейчас поручили Правительству выработать алгоритм расчета за метр, который бы применялся субъектами Федерации. Возможно, с какими-то поправочными коэффициентами в регионах», - пояснил депутат.

Что касается ремонта в домах, которые нуждались в нем до вступления в силу закона, это решение принял Конституционный суд. «Суд постановил, что государство поступает некрасиво, так как дома на момент принятия закона о капремонте сами уже нуждались в капитальном ремонте. Суд решил, что пусть государство сначала такие дома отремонтирует, а потом уже пусть жители платят за следующий этап», - отметил Сидоров.

Ну и, если поправки вступят в силу, региональный оператор должен будет вернуть деньги жителей тех домов, которые перешли на спецсчет, в течение полугода.