Жителей Мегиона приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». Подготовка к мероприятию уже ведется, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Любой мегионец может найти в семейном альбоме фотографию, распечатать ее, укрепить на транспаранте и пройти в День Победы 9 мая в торжественном строю. Главное условие акции – портрет ушедшего из жизни фронтовика должен нести его родственник», - отмечается в сообщении.

Построение «Бессмертного полка» состоится 9 Мая в 10:00 на улице Нефтяников.

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» собирает электронные фотографии бойцов «Бессмертного полка» для демонстрации их 9 мая на городских электронных экранах. Фотоснимки в электронном виде с указанием имени, отчества и фамилии бойца, труженика тыла или узника фашистского лагеря, можно направить по электронной почте dimegion@mail.ru, или принести по адресу: улица Заречная, дом 8, кабинет №22. Там же помогут отсканировать бумажные фото. Подать заявку и узнать подробности участия в акции можно в рабочее время по телефонам: 3-50-45, 3-20-05.