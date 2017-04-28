​Первомайские выходные в Югре будут ненастными

В субботу, 29 апреля, в Югре местами ожидается ветер западных направлений порывами до 15-20 метров в секунду, в северных районах — гололедные явления. В большинстве районов пройдут дождь и снег. Температура воздуха ночью составит -3,+2 ºС, по юго-востоку до +7 ºС, по северо-западу при прояснениях -4,-9 ºС, днем +5,+10 ºС, по северным районам -2,+3 ºС.

«С 30 апреля по 5 мая ожидается погода с неоднородным температурным режимом. Временами осадки в виде мокрого снега и снега. При отрицательной температуре воздуха гололедные явления», - прогнозируют синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 апреля и 1 мая ожидается ветер северных направлений порывами до 16-21 метров в секунду и метель. Температура 30 апреля ночью составит -3,-8 ºС, при прояснениях –9,-14 ºС, днем +4,+9 ºС, по северу и востоку до 0,-2 ºС; 1 мая ночью -1,-6 ºС, при прояснениях -10,-15 ºС, днем +4,+9 ºС, по северу и востоку до 0,-2 ºС, по юго-западу до +14 ºС.