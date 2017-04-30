​В Югре «Киноленты, обожженные войной» можно будет посмотреть бесплатно

С 1 по 10 мая в 70 кинозалах Югры пройдет бесплатный публичный показ фильмов киноакции «Киноленты, обожженные войной», сообщает ТВ «Югра».

В программу вошли пять фильмов о войне, как уже известных и полюбившихся зрителям кинокартин отечественного производства, так и новых. В том числе лауреат нескольких кинопремий – венгерская кинолента «Сын Саула».

Также зрители смогут увидеть несколько российских кино о войне, созданных за последние годы: «Я – Учитель», «Осенью 41-го», «Звезда» и известный фильм «Горячий снег».

Подробную информацию можно узнать по тел: (3467) 32-14-20