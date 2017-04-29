​Диетолог назвала плюсы продукции белоярских производителей

Диетолог из Тюмени Марина Сторожок оценила продукцию белоярских производителей. Вместе с главой Белоярского района Сергеем Маненковым она посетила магазин «Белоярский вкус», где представлен широкий ассортимент местных товаров: кисломолочная продукция, рыба, мясо, яйца.

По мнению диетолога, местная продукция полностью соответствует мировым стандартам, сообщает МК «Югра». По словам Марины Сторожок, местная молочная продукция не содержит сухого молока, широкой линейке колбасных изделий не нашлось сои. Особый восторг у диетолога вызвала экологически чистая продукция из оленины. Она отметила, что оленина - идеальная диетическая пища.