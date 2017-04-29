​В Югре готовят суда к навигации

В Югре полным ходом идет техническая подготовка судов к навигации. Как только пройдет ледоход, управление водных путей и судоходства выставит обстановочные знаки. «После этого мы начнем расставлять стоечный флот на Оби и Иртыше, сейчас он находится в затоне», - рассказал ugra-news.ru ведущий инженер-диспетчер отдела пассажирских перевозок Олег Реховский.

Сейчас в Ханты-Мансийске «на зимовке» находится весь пассажирский скоростной флот «Северечфлота». Основные ремонтные работы на всех судах близятся к завершению, в основном осталось выполнить покраску. Самый большой объем работ был связан с заменой 25 двигателей на теплоходах. Специально приезжал представитель из Санкт-Петербурга, эти работы выполнялись под его контролем.