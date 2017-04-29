​В Югорске жители выбирают названия для новых улиц

Жители Югорска выбирают названия для пяти городских улиц нового 19-го микрорайона, где будет выделено порядка 300 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Вынесенные на голосование варианты размещены на странице главы города Югорска в социальной сети «Одноклассники», сообщает ОТРК «Югра».

Отмечается также, что в Югорске активно ведется жилищное строительство. В этом году в городе планируют снести более 40 ветхих домов. Также в течение 2017-2018 годов власти города планируют обеспечить бесплатно земельными участками всех очередников льготных категорий, в частности, многодетные семьи.