​«Сирия, которая победит»: В Мегионе открыта выставка фоторабот

В средней общеобразовательной школе Мегиона № 9 в пятницу, 28 апреля, открыта выставка фоторабот «Сирия, которая победит». 30 апреля экспозиция переместится во Дворец искусств, где будет доступна посетителям до 2 мая.

«Здесь представлены снимки из фотоархива Фонда святого апостола Павла. Уникальные фотоматериалы собирались в течение нескольких лет - во время поездок в Сирию российских делегаций с гуманитарной миссией под эгидой Фонда», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Организаторы рассчитывают, что это событие напомнит о важности сохранения мира, уважения к традициям и самобытности многонациональной культуры и единства.