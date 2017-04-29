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​Депутаты Сургута нанесли на карту города места под новые проекты

Седьмое заседание думы внесло определенность сразу в несколько важных городских вопросов

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Седьмое заседание думы, прошедшее 18 апреля, внесло определенность сразу в несколько важных городских вопросов. В первую очередь это касалось корректировки бюджета на этот год и изменений генплана Сургута. Прежде депутаты провели большую подготовительную работу в рамках постоянных комитетов и слушаний.

Памятник на набережной

Памятник жертвам политических репрессий, который должен появиться в районе Речвокзала, наконец получил необходимое финансирование для установки. В прошлом году на этап проектирования было выделено полтора миллиона рублей, а сейчас, когда подготовительные работы завершены, парламентарии выдали организации «Наша память» почти семь миллионов рублей. Похоже, в этом году на набережной все-таки появится этот монумент.

Для депутатов это было простое решение, о чем можно судить по словам Дмитрия Пахотина: «Памятники должны быть связаны с землей, на которых установлены. А этот монумент будет непосредственно в том месте, куда люди высаживались с баржи. О чем здесь можно спорить?»

Обработка от клещей

Большое беспокойство вызывало недостаточное финансирование на дезинсекцию города от клещей, о котором стало известно в марте. Депутаты приняли решение устранить потенциальную опасность для жителей города и направили в управление по экологии и природопользованию всю требуемую сумму.

«Решение было продиктовано прежде всего необходимостью обеспечить безопасность для жителей. Мы выделили администрации ровно ту сумму, которую они запрашивали, почти 5,2 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в дополнение к финансированию округа на дезинсекцию — это больше трех миллионов рублей», — объяснила необходимость меры председатель думы Надежда Красноярова.

Городские пляжи

Наступила определенность и в вопросе создания городских пляжей, хотя обсуждение прошло не без проблем. На встрече комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, которое состоялось 12 апреля, депутаты раскритиковали проект, предложенный администрацией. Согласно ему, планировалось потратить больше пяти миллионов рублей на приобретение и установку шезлонгов, зонтов от солнца и туалетных кабинок на двух площадках — а парке «За Саймой» и в районе дачного кооператива «Рассвет-60». Однако смутило парламентариев не это, а срок открытия мест отдыха у воды — работы должны быть завершены к концу августа. Законотворцы резонно заметили, что запускать людей на пляжи, когда в Сургуте вполне может выпасть первый снег по меньшей мере странно, поэтому предложили чиновникам доработать проект.

Сотрудники администрации справились оперативно и подготовили необходимые поправки к седьмому заседанию думы. Сумма затрат сократилась до трех миллионов рублей, а открытие пляжей должно состояться до 20 июня.

«Деньги на организацию мест отдыха у воды выделены, это 2,8 млн рублей. Мало купить все необходимое оборудование, нужно еще его содержать и сейчас появилась возможность передать это на аутсорсинги снять нагрузку. На Черной речке будут зонтики, скамейки и кабинки для переодевания, а в парке «За Саймой» также предложены к размещению деревянных настилов, на которых можно заниматься йогой и просто отдыхать. Места под будущие пляжи определены. Решение мы приняли, теперь остается ждать, когда это все будет реализовано», — сообщила Надежда Красноярова.

Апрельская рабочая сессия оказалась очень продуктивной для сургутской думы, теперь дело за администрацией города.

Следующее заседание парламента состоится 25 мая.


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29 апреля в 09:00, просмотров: 772, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
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29 апреля в 09:32
А пусть депутаты-газпромцы расскажут об установке очередного истукана своего сверхплодовитого Церетели - некоего скульптора самоучки Чалого. Памятник газовщику. Что будет отливаться за счет принудительного сбора однодневного заработка простого газпромца.
И как они будут аргументировать прокуратуре, буде кто несогласный найдется.
Альберт Леонов
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29 апреля в 11:05
Некогда богатый регион, - вожделенное место всех желающих работать и хорошо получать, центр добычи нефти в России, Сургут скатывается в разряд зарядных и унылых провинциальных городишек. Город мало отличается по внешнему виду от депрессивных райцентров, в которых четко просматривается расслоение и оторванность от реального положения дел власти и общества. Складывается впечатление, - в тылу городской власти работает «тучная пятая колонна». Она, как опарыш, не подпольно, а открыто, проникла в само ядро руководства города. Насыщена Колонна посредственными элементами, некоторые из них блестящие ораторы, умеют говорить красиво, приводя в свое оправдание ссылки на законы, нормативы, разные цифры. У этой пятой колонны есть прикормленные сделками и грантами телевизионные каналы, электронные и печатные издания, хорошее эфирное время. В помощь к своему увещеванию они призвали и соцсети, в акаунтах которых в погоне за лайками и перепостами они вещают. Эту пятую колонну спонсирует не Запад, не олигархи, желающие растащить, присвоить все что плохо лежит. Ее спонсирум МЫ, жители этого города. На НАШ подоходный налог и налог на имущество она содержится, Мы сами содержим ее. Эта пятая колонна подрывает Нашу веру в Президента, его словам и действиям. Ни кто не может ее остановить. У нас в городе нет тех, кого избрали жители представлять интересы горожан во власти, депутатов. То что сидит в думе города это слет волонтеров, которые пытаются работать не всегда успешно, но всегда неэффективно. Они могут говорить высокие слова, выдвигать невообразимые идеи. При этом ни головой , ни телом не в силах и боятся вступиться за своего избирателя, пасть грудью на амбразуру произвола исполнительной власти, прикрыть своими телами тех кто в этом нуждается , тем самым защитить интересы своего народа, хоть и в меньшинстве, доверившего им представлять себя.
Пятая колонна, - слепые и ненасытные, как алчные кабаны, рыхлят своими жадными рылами городскую среду, подтачивая сами основы развития города, лишая перспективы дальнейшего существования. Она забыла судьбу тех, которых поднимали на вилы и ставили к стенке, называли врагами народа. Ибо только враги народа могут тести себя так, благоприятствовать местным олигархам, строящих муравейники на каждой свободной пяди землице Сургутской, забывая о строительстве школ, не думая о дальнейшем получении профессионального образования бывших школьников. Идти на поводу у торговых сетей, открывших свои пяточки в городе , высасывая подобно клещу деньги из карманов горожан, не давая ничего взамен, при этом убивая тех кто торгуя содержал свою семью и близких. И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности (очевидно, их вдохновляют их покровители из региона и центра), своей рукой подобралась к горлу семей имеющих много детей. Тех кто в глубине души верит в то что власть их не оставит прозябать на свои скромные трудовые доходы, и поможет немного материально в содержании детей. Не все многодетные живут в хоромах и тратят деньги на пляжах юга. Некоторые в силу своей скромности, незнанию запутанных нормативов могут признать себя малоимущими.
Естественно погреть руки на проблеме нашлись псевдопатриоты, - общественники, кормящиеся с рук пятой колонны, поющие дифирамбы своим кормильцам, по первому зову готовые поддержать, пасть ниц. В глубине сознания, которых возникла боль и сквозь стоны своей души, они высказали в сердцах то, о чем хотели сказать, то что им не дает спать, мучает по ночам, о чем они шепчутся друг с другом. Но уверенная рука городской власти погрозила им пальчиком, сказала пару ласковых слов, возможно подобно библейскому змею искусила их дарами и славою, пообещала блага, медные трубы. И «патриоты-общественники» сдались, они пали забыли все и всех. Они предали тех , кто поверил в них, растоптали последнюю надежду.
А где те политики, возомнившие себя проводниками движения вперед, где те кто вчера шел под знаменами и лозунгами: Мы с Президентом?!
Где те, кто считает себя оппозицией?! Их нет , они словно дым испарились в никуда. Потому что это их не касается. Потому что цели у них иные, у них своя дорога. В этой колонне нет трудолюбивых и порядочных, добрых и открытых людей. Это уже явно, это уже видно, - кто есть кто. «Всему своя цена» - это ваш постулат, так и есть. Свою цену вы заплатите и никаких денег вам не хватит.
Швондер
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29 апреля в 11:30
Сам придумал? Ниасилил
444 Альберт Леонов
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29 апреля в 12:02
Вы Путина только что врагом народа назвали, а его партию пятой колонной??? Браво! Отчаянный смельчак! Мне особенно понравилось "И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности, своей рукой подобралась к горлу семей имеющих много детей." а дальше правильно было так: "И в 2012 году приняла закон, где в соответствии с п. 3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», установлены определенные категории детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается: дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. Таким образом, с 1 июля из 5425 детей, за которых на текущий момент перечисляется родительская плата, 4977 будут исключены из списков, как неподходящие под категории федерального закона." http://www.siapress.ru/blogs/67390
Но у сталинских правоведов все шиворот-навыворот. У них на 17 году единоличного правления Путина есть какая-то сакральная "наша вера в Президента, его словам и действиям." Реальных виновников творящегося в стране им в упор видеть не дано.

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