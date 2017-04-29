​Депутаты Сургута нанесли на карту города места под новые проекты

Седьмое заседание думы, прошедшее 18 апреля, внесло определенность сразу в несколько важных городских вопросов. В первую очередь это касалось корректировки бюджета на этот год и изменений генплана Сургута. Прежде депутаты провели большую подготовительную работу в рамках постоянных комитетов и слушаний.

Памятник на набережной

Памятник жертвам политических репрессий, который должен появиться в районе Речвокзала, наконец получил необходимое финансирование для установки. В прошлом году на этап проектирования было выделено полтора миллиона рублей, а сейчас, когда подготовительные работы завершены, парламентарии выдали организации «Наша память» почти семь миллионов рублей. Похоже, в этом году на набережной все-таки появится этот монумент.

Для депутатов это было простое решение, о чем можно судить по словам Дмитрия Пахотина: «Памятники должны быть связаны с землей, на которых установлены. А этот монумент будет непосредственно в том месте, куда люди высаживались с баржи. О чем здесь можно спорить?»

Обработка от клещей

Большое беспокойство вызывало недостаточное финансирование на дезинсекцию города от клещей, о котором стало известно в марте. Депутаты приняли решение устранить потенциальную опасность для жителей города и направили в управление по экологии и природопользованию всю требуемую сумму.

«Решение было продиктовано прежде всего необходимостью обеспечить безопасность для жителей. Мы выделили администрации ровно ту сумму, которую они запрашивали, почти 5,2 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в дополнение к финансированию округа на дезинсекцию — это больше трех миллионов рублей», — объяснила необходимость меры председатель думы Надежда Красноярова.

Городские пляжи

Наступила определенность и в вопросе создания городских пляжей, хотя обсуждение прошло не без проблем. На встрече комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, которое состоялось 12 апреля, депутаты раскритиковали проект, предложенный администрацией. Согласно ему, планировалось потратить больше пяти миллионов рублей на приобретение и установку шезлонгов, зонтов от солнца и туалетных кабинок на двух площадках — а парке «За Саймой» и в районе дачного кооператива «Рассвет-60». Однако смутило парламентариев не это, а срок открытия мест отдыха у воды — работы должны быть завершены к концу августа. Законотворцы резонно заметили, что запускать людей на пляжи, когда в Сургуте вполне может выпасть первый снег по меньшей мере странно, поэтому предложили чиновникам доработать проект.

Сотрудники администрации справились оперативно и подготовили необходимые поправки к седьмому заседанию думы. Сумма затрат сократилась до трех миллионов рублей, а открытие пляжей должно состояться до 20 июня.

«Деньги на организацию мест отдыха у воды выделены, это 2,8 млн рублей. Мало купить все необходимое оборудование, нужно еще его содержать и сейчас появилась возможность передать это на аутсорсинги снять нагрузку. На Черной речке будут зонтики, скамейки и кабинки для переодевания, а в парке «За Саймой» также предложены к размещению деревянных настилов, на которых можно заниматься йогой и просто отдыхать. Места под будущие пляжи определены. Решение мы приняли, теперь остается ждать, когда это все будет реализовано», — сообщила Надежда Красноярова.

Апрельская рабочая сессия оказалась очень продуктивной для сургутской думы, теперь дело за администрацией города.

Следующее заседание парламента состоится 25 мая.