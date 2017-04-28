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​Медики Нягани сражаются за звание лучшего

В лечебных учреждениях Нягани стартовал конкурс профессионального мастерства на звание лучшего медицинского работника. Критерии и правила, по которым будут выбирать лучшего, определили на Общественном совете при учреждениях здравоохранения города. Победителей будут выбирать в 20 номинациях.

Сейчас проходит первый этап. Оценивать работу номинантов, а также определять трех основных претендентов в каждой профессиональной группе участников будет профессиональное сообщество, коллеги, с которыми претенденты трудятся плечом к плечу не один год.

Вторым серьезным испытанием для номинантов станет оценка их деятельности населением города, которое посредством интернет-голосования на сайте администрации Нягани выскажет свою точку зрения с 20 по 29 мая. Общественный совет при городских учреждениях здравоохранения также даст свое экспертное заключение и оценит презентации о профессиональной деятельности конкурсантов.

На завершающем этапе члены координационного совета по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования города подведут итоги первых туров, определят победителей. Результаты конкурса будут озвучены в июне, на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.

«Основная цель мероприятия - повышение престижа профессии медработника в обществе, ее значимости, привлечение внимания общества к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медицинскими работниками, содействие росту профессионального мастерства», - отметили в окружном департаменте здравоохранения.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 124, комментариев: 0


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