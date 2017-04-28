​В Югре на поддержку НКО, занятых в сфере массовой физкультуры, выделано десять миллионов рублей

Правительство Югры выделило десять миллионов рублей на поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере массовой физической культуры. Решение принято на заседании правительства, которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадия Бухтина.

«Программа поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры и спорта, действует в округе уже второй год. В прошлом году субсидии получили семь организаций, в этом году – десять», - приводят слова директора департамента физической культуры и спорта Югры Игоря Губкина на сайте правительства округа.

Получателями поддержки стали «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска», «Урайский спортивный клуб любителей лыжного спорта «Фанат», «Федерация бокса Югры», «Федерация силовых видов спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры «АйронМэн-Югра» и другие.