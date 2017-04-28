​Прожиточный минимум в Югре вырос до 14816 рублей

На минувшем заседании правительства Югры утверждена величина прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Теперь прожиточный минимум в округе в среднем на душу населения составляет 14816 рублей, что выше на 1,8 процента. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 15427 рублей (рост на 1,7%), для пенсионеров - 11694 рубля (рост на 1,7%), для детей - 14127 рублей. Увеличение произошло на 2,3 процента.

«Величина прожиточного минимума определяется в соответствии с расчетами и величиной прожиточного минимума за январь, февраль, март 2017 года и на основании цен на продукты питания», - отметили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Напомним, в четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум составлял 14556 рублей.