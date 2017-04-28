​В Югре работает колл-центр для глухих и слабослышащих людей

В Югре работает диспетчерская служба, предназначенная для предоставления инвалидам по слуху различных видов справочно-коммуникационных услуг, в том числе вызова служб экстренной помощи. Обратиться в колл-центр можно из любого места и в любое время с использованием смартфона, планшета, видеотелефона, посредством установления через интернет с переводчиком русского жестового языка в режиме онлайн.

По словам председателя Ханты-Мансийского отделения ВОГ Станислава Лазурко, в столице округа диспетчер доступен в скайпу в рабочие дни с 8:00 до 21:00. В будущем колл-центр планируют перевести в круглосуточный режим и охватить все города Югры. Смс-сообщения принимаются круглосуточно. Телефон единой диспетчерской службы для глухих: +7-950-517-00-46.

Колл-центр для глухих и слабослышащих открыт в рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в региональном отделении Всероссийского общества глухих открылся, рассказали в пресс-службе Центра адаптивного спорта.

Памятка о предоставлении инвалидам по слуху, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, услуг по сурдопереводу