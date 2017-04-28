​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков работал в Думе округа

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) совершил рабочую поездку в город Ханты-Мансийск, в рамках которой принял участие в нескольких мероприятиях в Думе Югры.

На депутатских слушаниях были затронуты вопросы совершенствования системы здравоохранения Югры. Докладчики в своих выступлениях осветили различные аспекты деятельности медицинских учреждений, а также трудности, с которыми сталкиваются врачи и пациенты. После всестороннего обсуждения участниками слушаний был предложен ряд мер, направленных на улучшение системы здравоохранения округа. В частности, было предложено усилить контроль над строительством и вводом в эксплуатацию медицинских объектов, создание офисов врачей общей практики в новых микрорайонах городов, а также ряд мер по привлечению медицинских специалистов в регион.

В рамках «правительственного часа» парламентарии и представители органов исполнительной власти округа обсудили перспективы и трудности развития дорожного хозяйства и транспорта в регионе. Сегодня Югра занимает лидирующую позицию в списке субъектов РФ с самым низким процентом дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Данный показатель составил 18,18%. В сфере пассажирских перевозок сохраняется проблема недобросовестных перевозчиков. В связи с чем, в предстоящем году планируется масштабная работа в области выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков посредством проведения межведомственных рейдовых мероприятий. Что касается речного транспорта, то до сих пор острым остается вопрос износа парка. Тем не менее, практика замены изношенного парка двигателей позволила снизить количество поломок на 85% .

В ходе заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутаты заслушали и обсудили 25 вопросов. В частности, был рассмотрен проект закона, вносящий изменения в окружное законодательство относительно бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно которым граждане могут отказаться от предложенного участка не более двух раз. Кроме того, парламентарии обсудили принятие протокола согласия Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала о проводимых в этих трёх регионах мероприятиях по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов. Сегодня, когда рыб ценных пород и в Иртыше и в Оби становится все меньше, этот вопрос очень актуален. В Югре, на Ямале и юге Тюменской области есть рыборазводные заводы, и их деятельность необходимо скоординировать.

«Работа в таком формате очень важна, - сказал депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков. – Это дает возможность глубже погрузиться в проблематику региона. Более того, совместное обсуждение позволяет найти точки соприкосновения и облегчить коммуникации правительств Югры и Тюменской области».