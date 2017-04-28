​Соцсети «В контакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку

Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» ввели платную подписку на музыку — 149 рублей в месяц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Mail.ru Group.

Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях. В мобильных приложениях «В контакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне, уточнил представитель Mail.Ru Group. Бесплатное прослушивание теперь возможно только за рекламу.