​Банк России снизил ключевую ставку до 9,25 процента годовых

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых, сообщается на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах», - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что в дальнейшем решение о ключевой ставке Банк России будет принимать, исходя из оценок соотношения вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшей динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась. Ранее сообщалось, что ЦБ допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II–III кварталах текущего года.

24 марта ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,75 процента годовых.

Отметим, что ключевая ставка является основным инструментов денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель также влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.