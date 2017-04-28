16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9838   EUR  62,0440  

​1 мая на Пятом канале начнётся весенний телемарафон «Легенды Ретро FM»

Раньше Первомай праздновали на демонстрациях, а теперь, благодаря Ретро FM, можно прекрасно отметить День весны и труда прямо у себя дома, да ещё и в компании самых любимых артистов! Вечером 1 мая на Пятом канале начнётся весенний телемарафон «Легенды Ретро FM» - целых 9 часов без перерыва! Свои суперхиты для телезрителей всей страны споют Юрий Антонов, C.C.Catch, Ирина Алегрова, Al Bano, Юррий Шатунов, BadBoysBlue, Олег Газамнов, Sandra, Михаил Боярский, Ricchi e Poveri, Валерий Леонтьев, Samantha Fox и многие другие отечественные и зарубежные суперзвёзды. Самый большой праздничный концерт будет идти в эфире Пятого канала 1 мая с 18:15 и до трёх часов ночи.

Мир, Труд, Май, Легенды Ретро FM!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:46, просмотров: 101, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Мало того, что администрация города не уделяет никакого внимания и не поддерживает никакие инициативы ветеранской общественности, так теперь еще и льготы урезают.
Эдуард Логинов, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Сегодня в 17:14
114 2
​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км

​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км
Присоединиться к акции могут все желающие
Никита Шаганенко Сегодня в 14:13
112 0
​Сургут снова прыгнул выше головы

​Сургут снова прыгнул выше головы
Волейбольный клуб «Газпром-Югра» в очередной раз спутал карты букмекерам, выйдя победителем из трехматчевого противостояния с кемеровским «Кузбассом».
Олег Владимиров Сегодня в 08:39
219 0
У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы

У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы
В округе широко развита мера поддержки для разных категорий граждан
Ирина Соколова, начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району 27 апреля в 17:47
696 17
Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут

Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут
Да, мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет в измененном порядке. Не донесли. Поэтому они собираются на митинг
Александр Пелевин, заместитель главы города 27 апреля в 17:37
676 4
Высвобожденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях

Высвобожденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях
Это не первые изменения, которые коснулись льгот для детей. Так в 2014 году уже были исключены такие категории, как дети, имеющие проблемы в развитии речи.
Анна Томазова, замдиректора департамента образования Сургута 27 апреля в 17:27
539 4
​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА

​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru недовольна качеством сургутских автомагистралей
Редакция СИА-ПРЕСС 27 апреля в 15:04
377 0
​Что общего у Сургута и Венеции

​Что общего у Сургута и Венеции
Каждую весну окрестности оглашают не романтичные баркаролы гондольеров, а краткие, но чёткие возгласы горожан замочивших ноги в «гранд-канале»...
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 27 апреля в 12:28
461 10
​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах

​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах
Никита Шаганенко 26 апреля в 19:34
385 0
​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА

​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru считает, что размещение знака «Ш» на стекле автомобиля никак не повлияет на безопасность движения
Редакция СИА-ПРЕСС 26 апреля в 12:12
526 1
​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ

​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ
На какие события обратить внимание, продолжит ли укрепляться рубль и как без риска заработать на валютных активах?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 26 апреля в 10:13
377 3
​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО

​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО
Никита Шаганенко 25 апреля в 17:20
323 0
​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь

​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь
Почему зло набирает «лайков» больше, чем добрые дела?
Татьяна Истомина, МСМК по армспорту, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, волонтер ОД «Дай лапу» 25 апреля в 13:55
717 0
​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута

​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута
Итоговый пост от организаторов форума со всеми презентациями техзаданий, которые удалось осмыслить за два дня форума.
Дмитрий Сафиоллин 25 апреля в 12:22
767 7
В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место

В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место
Директор департамента образования рассказала о востребованности среднеспециальных учебных заведений Сургута
Татьяна Османкина, директор департамента образования 25 апреля в 09:46
584 3
​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА

​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА
Больше половины принявших участие в опросе siapress.ru считают, что бизнесмен выиграет суд у оппозиционера
Редакция СИА-ПРЕСС 24 апреля в 18:23
444 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика