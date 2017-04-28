Раньше Первомай праздновали на демонстрациях, а теперь, благодаря Ретро FM, можно прекрасно отметить День весны и труда прямо у себя дома, да ещё и в компании самых любимых артистов! Вечером 1 мая на Пятом канале начнётся весенний телемарафон «Легенды Ретро FM» - целых 9 часов без перерыва! Свои суперхиты для телезрителей всей страны споют Юрий Антонов, C.C.Catch, Ирина Алегрова, Al Bano, Юррий Шатунов, BadBoysBlue, Олег Газамнов, Sandra, Михаил Боярский, Ricchi e Poveri, Валерий Леонтьев, Samantha Fox и многие другие отечественные и зарубежные суперзвёзды. Самый большой праздничный концерт будет идти в эфире Пятого канала 1 мая с 18:15 и до трёх часов ночи.

Мир, Труд, Май, Легенды Ретро FM!