​Россия сократила добычу нефти до 300 тысяч баррелей в сутки

Россия достигла уровня сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. «На вчерашний день было около 298 тысяч баррелей. Можно сказать, что вышли на 300», - цитирует министра ТАСС.

Страны ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7 процента к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, ранее Новак заявлял, что в 2017 году Россия добудет рекордные 549 млн тонн нефти, даже выполняя договоренность с ОПЕК. В Югре в 2017 году рассчитывают добыть 234 млн тонн нефти. В первом квартале в округе, по подсчетам Агентства нефтегазовой информации, добыча нефти в Югре составила более 57,64 млн тонн.