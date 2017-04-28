​На жд-вокзале Сургута ветераны и инвалиды ВОВ в честь Дня Победы смогут бесплатно воспользоваться пассажирскими услугами

В честь празднования 72-й годовщины Победы с 1 по 10 мая 2017 года ОАО «РЖД» бесплатно предоставит всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны пассажирские услуги на вокзалах.

«На Свердловской железной дороге бесплатные услуги для участников и инвалидов войны будут доступны на всех вокзалах Свердловской РДЖВ: Екатеринбург, Пермь-2, Сургут, Тюмень, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Камышлов, Ревда, Первоуральск, Серов, Тобольск, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Когалым, Пыть-Ях», - отметили в пресс-службе компании.

В эти дни ветераны и их сопровождающие смогут воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков и камер хранения. Кроме того, для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания им помощи будут задействованы работники вокзальных комплексов. Подробную информацию можно получить на всех вокзалах в справочных бюро, на информационных стойках или у дежурного помощника начальника вокзала.