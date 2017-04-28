​В прокуратуре Югры открыта «горячая линия» для ветеранов, инвалидов и участников ВОВ

В прокуратуре Югры открыта «горячая линия» по вопросам соблюдения прав ветеранов, инвалидов и участников ВОВ, сообщается на сайте ведомства. Она будет работать в преддверии 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, а также в целях активизации защиты прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

«Горячая линия» проводится со 2 мая по 5 мая по телефону: (83467) 352-113.