​В Югре продолжается первый окружной телевизионный конкурс «Ты талантлив! Пой!»

В Югре проходит второй тур первого окружного вокального телевизионного конкурса «Ты талантлив! Пой!». Он проводится при поддержке департамента общественных и внешних связей и департамента культуры Югры, а участвуют в нем дети от 3 до 18 лет. Выпуск телепередач проходит с марта по ноябрь на ТК «Югра».

Во время эфира каждой программы зрители смогут голосовать за своих исполнителей. Итоги будут выкладываться на страничку конкурса на сайте телекомпании «Югра». По итогам этих программ жюри выберет победителей.

«В ходе конкурса телезрители могут активно поддерживать понравившихся участников, голосуя за них в социальных сетях и на индивидуальных страницах исполнителей на сайте телеканала. Лучшие болельщики получат призы в номинациях: «Самая креативная группа поддержки», «Самая многочисленная группа поддержки», «Самая активная школа», «Самый активный класс» и так далее», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.