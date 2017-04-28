​Ъ: Правительство разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять

Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку. Этот пункт содержится в плане мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Документ подписан Дмитрием Медведевым 20 апреля и будет обнародовано 2 мая, пишет «Коммерсант».

Это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, о принятии которого неоднократно ранее просили пациентские и общественные организации. «В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей,— объяснил источник издания, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий.— Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию (то есть безопасен для окружающих.— "Ъ"). Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» Судя по документу, соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.