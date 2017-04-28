​СМИ: В правительстве вновь обсуждается вопрос о переносе уплаты платежа с НПЗ на АЗС

Российские нефтяные компании предлагают перенести уплату акциза на топливо, который сейчас платят нефтеперерабатывающие заводы, на владельцев автозаправочных станций (АЗС). Этот вопрос в данный момент находится на рассмотрении уполномоченных ведомств, сообщил «Известиям» источник в отрасли.

Сейчас акциз платят НПЗ. Большинство предприятий принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), поэтому впервые именно они обратились с письмом по поводу переноса акциза на АЗС к президенту Владимиру Путину на фоне роста акцизов с 1 апреля 2016 года. Тогда их инициатива не была поддержана, однако нефтяники не забыли о своей идее. В Минфине подтвердил, что позиция неизменна — схему уплаты акциза менять нельзя из-за технических сложностей. Однако источник издания в правительстве не исключил, что решение будет принято в пользу переноса акциза на АЗС, подчеркнув, что это одна из опций реформы налогообложения в нефтяной отрасли. В Минэнерго сказали, что не слышали о том, что подобное решение может быть принято в ближайшее время.