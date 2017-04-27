​В пятницу в Югре ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду

В пятницу, 27 апреля, местами в Югре ожидается усиление ветра ночью — до 11-16 метров в секунду, днем — до 14-19 метров в секунду. Днем будет облачно, в большинстве районов пройдет дождь. Температура, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, составит +7,+12 ºС, в северных и восточных районах +1,+6 ºС, по югу +13,+18 ºС.
29 и 30 апреля также ожидается порывистый ветер и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Как избавиться от страха выступать перед большой аудиторией? Тренер по технике речи Ксения Чернова // ONLINE 28 апреля в 13.00