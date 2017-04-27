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​В пятницу в Югре ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду

В пятницу, 27 апреля, местами в Югре ожидается усиление ветра ночью — до 11-16 метров в секунду, днем — до 14-19 метров в секунду. Днем будет облачно, в большинстве районов пройдет дождь. Температура, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, составит +7,+12 ºС, в северных и восточных районах +1,+6 ºС, по югу +13,+18 ºС.

29 и 30 апреля также ожидается порывистый ветер и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 128, комментариев: 0


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