​В пятницу в Югре ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду

В пятницу, 27 апреля, местами в Югре ожидается усиление ветра ночью — до 11-16 метров в секунду, днем — до 14-19 метров в секунду. Днем будет облачно, в большинстве районов пройдет дождь. Температура, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, составит +7,+12 ºС, в северных и восточных районах +1,+6 ºС, по югу +13,+18 ºС.

29 и 30 апреля также ожидается порывистый ветер и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.