В преддверии Дня российского парламентаризма сургутские депутаты встретились со студентами

В Сургуте продолжается активная подготовка к созданию молодежной палаты при думе города. Так накануне Дня российского парламентаризма, который празднуется 27 апреля, депутаты сургутской думы - Дмитрий Пахотин, Алексей Кучин, Сергей Васин, Эдуард Иваницкий и Артем Кириленко – встретились со студентами СурГУ и рассказали о новом совещательном органе.

Парламентарии рассказали о перспективах нового представительного органа для городской молодежи и механизмах, которые позволят студенческому сообществу участвовать в жизни Сургута.

«Палата – это не только возможность для молодежи участвовать в жизни города, но и отличный трамплин для дальнейшей общественной и политической деятельности. Инициатива по созданию принадлежит депутатам думы, мы будем оказывать полную поддержку молодежной палаты и тесно взаимодействовать с ее участниками», - рассказал Артем Кириленко.

По словам автора инициативы Дмитрий Пахотина, участие в новом выборном органе позволит активной части студенчества решать задачи не только в рамках своего учебного заведения, но и в масштабах всего города. Вторил ему и Алексей Кучин, который рассказал о своем опыте участия в молодежном самоуправлении.

«Я – пример того, как должна работать система молодежного самоуправления. В свое время начинал в студсовете СурГУ, после этого много занимался общественной деятельностью. Если у человека есть желание участвовать в самоуправлении, решением общественно значимых проблем, он в любом случае своего добьется. Я и мои коллеги всегда рады будут подсказать, помочь советом как потенциальным кандидатам, так и участникам молодежной палаты», - выступил с вдохновляющим напутствием Алексей Кучин.

Технически выборы в молодежную палату будут выглядеть следующим образом – делегирование кандидатов должны осуществлять общественные организации, ведущие свою деятельность не менее трех лет.После подачи документов в организационный комитет с кандидатами проведут беседа, по итогам которой будет приниматься решение.

«Ответьте мне на вопрос: вы, молодежь, хотите сами принимать решения о собственной жизни в городе или доверить нам? Мне вот 52 года, и я навряд ли могу знать, что действительно нужно нашей молодежи. У вас есть возможность самим решать, что вам нужно и как вы хотите жить. Молодежная палата и является такой возможностью», - мотивировал студентов Эдуард Иваницкий.

Желающие поучаствовать в работе молодежной палаты могут подавать документы до 10 мая в организационный комитет в здание городской думы по адресу улица Восход 4. Первое заседание нового совещательного органа запланировано на июнь.