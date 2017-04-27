16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9707   EUR  62,1664  

​Вадим Шувалов проконтролировал ход ямочного ремонта дорог Сургута

Весной устранены повреждения проезжей части площадью 1000 квадратных метров

Фото читательницы Т. Белозеровой
Фото читательницы Т. Белозеровой

В четверг, 27 апреля, глава Сургута Вадим Шувалов вместе с руководителями департамента городского хозяйства оценили ход ямочного ремонта городских автомагистралей. По данным, опубликованном на сайте органов местного самоуправления, весной устранены повреждения проезжей части площадью 1000 квадратных метров на улице Мелик-Карамова, Маяковского, 30 лет Победы, Энгельса, Щепеткина, Электротехнической, Энергостроителей.

Вижу, результаты того, что делается, действительно сохраняются отметил Шувалов.

Основным материалом избавления от выбоин на дорогах в Сургуте является литой асфальтобетон. Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игорь Газизов отметил, что эта технология позволяет проводить работы при температуре до минус 10 градусов. «Этой весной мы устранили почти тысячу выбоин. Колейность же будет устраняться с помощью горячего асфальтобетона, когда мы начнем полноценную ремонтную кампанию. В конце мая мы приступим к работам в полный рост», - сообщил он.

Напомним, летом планируется провести ремонт дорожного покрытия путем полной замены асфальта на Грибоедовской развязке (Нефтюганское шоссе – улица Грибоедова), транспортной развязке по улице Аэрофлотской, на улицах Декабристов, Островского (на участке от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов), Геологической (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Комсомольского). Около 440 миллионов рублей на эти работы выделено из окружного бюджета, более 60 миллионов рублей – из городской казны.

А о том, как сами сургутяне оценивают нынешнее качество дорог, можно узнать здесь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:15, просмотров: 269, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:47
"Вижу, результаты того, что делается, действительно сохраняются
отметил Шувалов." - ложь - по 30 лет победы езжу ежедневно, ямы напротив почты возле 54 дома разбиваются снова через пару дней.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы

У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы
В округе широко развита мера поддержки для разных категорий граждан
Ирина Соколова, начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району Сегодня в 17:47
35 0
Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут

Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут
Да, мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет в измененном порядке. Не донесли. Поэтому они собираются на митинг
Александр Пелевин, заместитель главы города Сегодня в 17:37
76 1
Высвобжденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях

Высвобжденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях
Это не первые изменения, которые коснулись льгот для детей. Так в 2014 году уже были исключены такие категории, как дети, имеющие проблемы в развитии речи.
Анна Томазова, замдиректора департамента образования Сургута Сегодня в 17:27
77 0
​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА

​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru недовольна качеством сургутских автомагистралей
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:04
143 0
​Что общего у Сургута и Венеции

​Что общего у Сургута и Венеции
Каждую весну окрестности оглашают не романтичные баркаролы гондольеров, а краткие, но чёткие возгласы горожан замочивших ноги в «гранд-канале»...
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 12:28
272 8
​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах

​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах
Никита Шаганенко 26 апреля в 19:34
321 0
​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА

​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru считает, что размещение знака «Ш» на стекле автомобиля никак не повлияет на безопасность движения
Редакция СИА-ПРЕСС 26 апреля в 12:12
424 1
​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ

​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ
На какие события обратить внимание, продолжит ли укрепляться рубль и как без риска заработать на валютных активах?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 26 апреля в 10:13
315 3
​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО

​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО
Никита Шаганенко 25 апреля в 17:20
280 0
​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь

​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь
Почему зло набирает «лайков» больше, чем добрые дела?
Татьяна Истомина, МСМК по армспорту, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, волонтер ОД «Дай лапу» 25 апреля в 13:55
666 0
​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута

​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута
Итоговый пост от организаторов форума со всеми презентациями техзаданий, которые удалось осмыслить за два дня форума.
Дмитрий Сафиоллин 25 апреля в 12:22
579 7
В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место

В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место
Директор департамента образования рассказала о востребованности среднеспециальных учебных заведений Сургута
Татьяна Османкина, директор департамента образования 25 апреля в 09:46
527 3
​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА

​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА
Больше половины принявших участие в опросе siapress.ru считают, что бизнесмен выиграет суд у оппозиционера
Редакция СИА-ПРЕСС 24 апреля в 18:23
415 1
​Туристический кластер Ялуторовска в 2017 году пополнится «Торговыми рядами»

​Туристический кластер Ялуторовска в 2017 году пополнится «Торговыми рядами»
Новый музей позиционируется как место семейного отдыха, в котором с интересом можно провести несколько часов
Никита Шаганенко 24 апреля в 17:42
373 2
«Перезапуск» Сургута в действии

«Перезапуск» Сургута в действии
Давайте не будем слишком строги к новой команде, у которой фактически первые полгода ушли на то, чтобы разобраться в ситуации и переформатировать работу аппарата.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 24 апреля в 16:50
921 9
Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы

Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы
С 1 июля 2017 года льготы на оплату детских садов будут начисляться по федеральному стандарту
Лилия Сулейманова 24 апреля в 12:47
1310 49
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика