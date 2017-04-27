​Вадим Шувалов проконтролировал ход ямочного ремонта дорог Сургута

В четверг, 27 апреля, глава Сургута Вадим Шувалов вместе с руководителями департамента городского хозяйства оценили ход ямочного ремонта городских автомагистралей. По данным, опубликованном на сайте органов местного самоуправления, весной устранены повреждения проезжей части площадью 1000 квадратных метров на улице Мелик-Карамова, Маяковского, 30 лет Победы, Энгельса, Щепеткина, Электротехнической, Энергостроителей.

Вижу, результаты того, что делается, действительно сохраняются отметил Шувалов.

Основным материалом избавления от выбоин на дорогах в Сургуте является литой асфальтобетон. Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игорь Газизов отметил, что эта технология позволяет проводить работы при температуре до минус 10 градусов. «Этой весной мы устранили почти тысячу выбоин. Колейность же будет устраняться с помощью горячего асфальтобетона, когда мы начнем полноценную ремонтную кампанию. В конце мая мы приступим к работам в полный рост», - сообщил он.

Напомним, летом планируется провести ремонт дорожного покрытия путем полной замены асфальта на Грибоедовской развязке (Нефтюганское шоссе – улица Грибоедова), транспортной развязке по улице Аэрофлотской, на улицах Декабристов, Островского (на участке от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов), Геологической (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Комсомольского). Около 440 миллионов рублей на эти работы выделено из окружного бюджета, более 60 миллионов рублей – из городской казны.

А о том, как сами сургутяне оценивают нынешнее качество дорог, можно узнать здесь.