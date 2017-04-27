​В Сургуте пройдет «Зеленый марафон» Сбербанка

28 мая в 53 городах России пройдет ежегодный «Зеленый марафон», организатором которого выступает Сбербанк. В Сургуте при поддержке администрации города спортивное семейное мероприятие пройдет на площади театра Сургутского государственного университета.

Участники забега смогут выбрать одну из трех дистанций: 4,2 км, полумарафон 21,1 км, марафон 42,2 км. Регистрация участников начнется в 9:00, старт забега – в 12:00.

В программе «Зеленого марафона» – детский забег, забег на каблуках, спортивные и творческие мастер-классы, развлекательная программа с квестами, батутами, аниматорами и аттракционами. На берегу реки Сайма будут организованы пункты общественного питания, зоны отдыха для семейного пикника.

В рамках «Зеленого марафона» пройдет социальная акция по благоустройству города. Жители и гости Сургута смогут принять участие в озеленении прибрежной зоны.

«Мы приглашаем всех жителей Югры присоединиться к нашему большому спортивному празднику. Вместе мы сможем приобщиться к здоровому образу жизни, сделать наш город уютнее и красивее», – прокомментировал управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

Для участия в «Зеленом марафоне» необходимо пройти регистрацию на сайте проекта www.greenmarathon.ru.