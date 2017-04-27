​Банкиры не заметили всплеска интереса к «народным облигациям» со стороны жителей тюменской «матрешки»

В банке ВТБ24, уполномоченном реализовывать облигаций федерального займа (ОФЗ), не зафиксировали повышенного интереса к «народным облигациям» со стороны жителей тюменской «матрешки». Согласно данным финансового учреждения, в каждом из регионов Уральского федерального округа облигации приобрели менее двух процентов граждан, пишет «РБК-Тюмень».

Всего же финучреждение приняло 500 заявок от население на сумму 700 млн рублей. Средний чек составил 1,4 млн рублей. В основном ОФЗ покупают мужчины (70%). По словам директора инвестиционного департамента ВТБ24 Сергея Лукьянова, регионом-лидером по числу обращений стала Москва с Московской областью (37% от общего числа). Далее расположились Санкт-Петербург и Ленобласть (17%), Самара (3,5%), Белгород, Уфа и Казань (3%), Ставрополь и Череповец (2%).

Как сообщалось ранее, россияне приобрели облигации государственного займа - ОФЗ - на сумму в 696,8 млн рублей в первый день продаж. В Минфине результаты первого дня оценили позитивно.