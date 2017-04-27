​Бизнесмена из Лангепаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за четырехмиллионный долг по зарплате

Мировой судья Лангепасского судебного района вынес приговор генеральному директору ООО «СМП-68». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В судебном заседании установлено, что директор предприятия с февраля по октябрь 2016 года полностью не выплачивал заработную плату своим работникам. Сумма задолженности составила свыше 4 млн рублей. При этом финансовая возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату у компании была.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В пресс-службе прокуратуры Югры отметили также, что сейчас задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.